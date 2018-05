Безумие с улучшенной графикой — Ubisoft выпустила ремастер-версию Far Cry 3

Динамичный шутер в открытом тропическом мире Far Cry 3 вышел в ноябре 2012 года и стал прорывом в серии, поэтому компания Ubisoft решила удостоить его улучшенной ремастер-версией. С сегодняшнего дня обладатели сезонного пропуска Far Cry 5 на PS4 и Xbox One могут установить новую версию Far Cry 3, так называемую Classic Edition. Все улучшения модернизированной разновидности шутера, Ubisoft предлагает рассмотреть в релизном трейлере:

К сожалению, Ubisoft пока не уточнила, какие именно технические улучшения получит новая версия игры.

Far Cry 3 — один из самых популярных и высокооцененных шутеров в открытом мире. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила рейтинг 91/100, чего не удавалось достичь ни одной последующей игре серии Far Cry.