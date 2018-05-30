«Такого вы ещё не видели». Поляки готовят реалистичную игру о Третьей мировой войне

Польская игровая студия The Farm 51, известная любителям компьютерных игр по Painkiller: Hell & Damnation и Get Even опубликовала трейлер, посвященный новому многопользовательскому шутеру World War 3. Разработчики обещают, что игра будет самой современной и реалистичной среди всех, которые затрагивали общемировые боевые действия ближайшего будущего.

Для полной достоверности игровые разработчики прибегали к помощи военных, а так же производителей оружия и брони. Боевые действия развернутся во всех ключевых точках, в том числе в Москве, Париже, Варшаве и Берлине. В игре будет два режима. Первый из них называется Warzone и посвящен масштабным сражениям с огромным количеством военной техники. Во втором режиме - Recon, нужно будет действовать тактически и проявлять осторожность. В нем игроки будут действовать в составе маленького разведотряда.

World War 3 выйдет до конца этого года только на ПК. Игра будет условно-бесплатной.

Источник
Разработчики World War 3
Теги
игра видео шутер война

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