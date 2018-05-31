В танковом экшне Armored Warfare запустили первый сезон

Разработчики танкового экшна Armored Warfare: Проект Армата рассказали о запуске системы сезонов, это новая концепция выхода обновлений в игре.





Первым сезоном стал «Кавказский конфликт». Как обещают разработчики в нём игроков ждет новая сюжетная спецоперация, обновленный интерфейс, штаб и многое другое. Каждый сезон Armored Warfare: Проект Армата будет состоять из нескольких глав истории. Сюжетные бои развернутся на картах, которые воссоздают местность реальных военных событий из недавнего прошлого. Каждый сезон будет длиться несколько месяцев, на протяжении которых игроки будут получать новый контент, уникальные награды и последовательно проходить связанные единой историей миссии.





Сюжет «Кавказского конфликта» перенесет бойцов на территорию Грузии, где познакомит с историей Магнуса Холтера, руководителя службы безопасности в одной из крупнейших военных компаний, вынужденного объявить войну могущественным корпорациям. Игрокам предстоят сражения в горных условиях в районе Батуми, Ткварчели и Гори.

В танковом экшене также появился обновленный интерфейс со штабом. В нем игрок может воспользоваться глобальной картой всех доступных сражений.

В следующей главе сезона игроков ждут продолжение спецоперации, новые PvP и PvE-карты, линейка израильской военной техники, а также инспектор брони для изучения защиты боевой машины и её слабых мест.