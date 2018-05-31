«Такой Второй мировой вы ещё не видели»: Battlefield V стартует только с британцами и немцами

На момент релиза игры Battlefield V в ней будут доступны только две фракции — англичан со стороны антигитлеровской коалиции и немцев стороны стран «оси». Это подтвердила команда разработчиков Battlefield через свою официальную учётную запись в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей.







Дополнительные фракции будут добавлены через систему прогресса «Сезоны войны» (Tides of War). Фракции выйдут с возможностью персонализировать свою команду бойцов с помощью особых солдатских наборов, содержащих облики для оружия, камуфляж, головные уборы и лицевой грим британского. Как специально пояснили разработчики, для большей исторической достоверности игроки за «союзников» смогут использовать аксессуары только «союзных» войск и не получат «фашистского» обмундирования, и наоборот. В «Сезонах войны» будут введены и другие «исторические» ограничения.

Релиз Battlefield V запланирован на 19 октября 2018 года. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.