Grand Theft Auto: San Andreas и другая классика Rockstar выходит на Xbox One

Компания Rockstar Games сообщила о скором выходе ряда своих классических игр для игровой приставки Xbox One. На следующей неделе, 7 июня, на Xbox One станет доступна в режиме обратной совместимости прославленная троица игр за авторством Rockstar, выпущенных для Xbox 360.


Речь идёт о приключениях на Западном побережье Grand Theft Auto: San Andreas, гонках Midnight Club: Los Angeles и состязаниях по настольному теннису Rockstar Games presents Table Tennis.

У Grand Theft Auto: San Andreas режим обратной совместимости будет доступен для обеих версий San Andreas – как для Xbox, так и для Xbox 360. Сохраненные игры из оригинального издания для Xbox не будут перенесены на новую платформу, однако обладатели этого издания получат улучшенную версию Xbox 360, которая отличается более высоким разрешением, большей дальностью прорисовки и наличием достижений.

7 июня обладатели цифровых версий получат доступ к играм на Xbox One, которые можно будет загрузить из раздела «Готово к установке». Владельцам физических копий достаточно вставить в Xbox One диск с игрой для Xbox 360 (в случае с San Andreas также подойдет диск для Xbox) и загрузить игру.

Источник
Rockstar
Теги
игра Xbox One XBOX Rockstar GTA Grand Theft Auto

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