EA распродаёт Battlefield, Need for Speed, FIFA и другие игры со скидками до -75%

Компания Electronic Arts запустила распродажу «Бесконечные игры» в магазине Origin. Практически все игры издателя получили скидки от -50% до -75% от первоначальной цены.

NFS PayBack
Need for Speed Payback

Среди популярных товаров на распродаже стоит отметить гоночную игру Need for Speed: Payback, которая подешевела с 1999 до 499,75 рублей, сетевой шутер Titanfall 2 за 299,75 руб. взамен 1199 руб. и полное издание экшан по мотивам Первой мировой войны, Battlefield 1, за 875 рублей против стандартных 3500 руб.

Battlefield 1
Battlefield 1

Футбольный симулятор FIFA 18 на время акции оценен в 499,75 руб против стандартных 1999 руб.

Акция продлится до 21 июня, 7:00 по московскому времени.

Источник
Origin
Теги
ELECTRONIC ARTS EA распродажа Origin распродажа игр

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