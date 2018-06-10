EA распродаёт Battlefield, Need for Speed, FIFA и другие игры со скидками до -75%

Компания Electronic Arts запустила распродажу «Бесконечные игры» в магазине Origin. Практически все игры издателя получили скидки от -50% до -75% от первоначальной цены.



Need for Speed Payback

Среди популярных товаров на распродаже стоит отметить гоночную игру Need for Speed: Payback, которая подешевела с 1999 до 499,75 рублей, сетевой шутер Titanfall 2 за 299,75 руб. взамен 1199 руб. и полное издание экшан по мотивам Первой мировой войны, Battlefield 1, за 875 рублей против стандартных 3500 руб.



Battlefield 1

Футбольный симулятор FIFA 18 на время акции оценен в 499,75 руб против стандартных 1999 руб.

Акция продлится до 21 июня, 7:00 по московскому времени.