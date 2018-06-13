Steam прекращает поддержку Windows XP и Vista с 2019 года

Cервис цифровой дистрибуции Steam от компании Valve прекратит с Нового года поддержку операционных систем Windows XP и Windows Vista. Об этом говорится в официальном сообщении в службе поддержки Steam.


С 1 января 2019 года клиент Steam перестанет запускаться на этих версиях Windows. Как поясняют разработчики, чтобы иметь возможность запускать игры или другие продукты, приобретённые в Steam, пользователям понадобится обновить свою операционную систему до более поздней версии Windows.

Дело в том, что свежие функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая не работает на старых версиях Windows. Кроме того, для работы будущих версий Steam потребуются функции и обновления безопасности, имеющиеся только в версии Windows 7 и выше.

До конца 2018 года Steam будет работать и запускать игры на Windows XP и Windows Vista, однако другие функции в Steam станут несколько ограничены. Например, новый чат Steam будет недоступен.

Источник
Steam
Теги
игра WINDOWS Steam VALVE WINDOWS XP WINDOWS VISTA ушла эпоха

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Microsoft выпустит следующую Xbox в 2020 году
Анонсирована мобильная Elder Scrolls для iOS и Android
В сети появилось видео с игровым процессом Battlefield 5

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44