Steam прекращает поддержку Windows XP и Vista с 2019 года

Cервис цифровой дистрибуции Steam от компании Valve прекратит с Нового года поддержку операционных систем Windows XP и Windows Vista. Об этом говорится в официальном сообщении в службе поддержки Steam.





С 1 января 2019 года клиент Steam перестанет запускаться на этих версиях Windows. Как поясняют разработчики, чтобы иметь возможность запускать игры или другие продукты, приобретённые в Steam, пользователям понадобится обновить свою операционную систему до более поздней версии Windows.

Дело в том, что свежие функции в Steam полагаются на встроенную версию Google Chrome, которая не работает на старых версиях Windows. Кроме того, для работы будущих версий Steam потребуются функции и обновления безопасности, имеющиеся только в версии Windows 7 и выше.

До конца 2018 года Steam будет работать и запускать игры на Windows XP и Windows Vista, однако другие функции в Steam станут несколько ограничены. Например, новый чат Steam будет недоступен.