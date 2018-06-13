Анонсирована мобильная Elder Scrolls для iOS и Android

Компания Bethesda на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2018, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, анонсировала мобильную игру в серии Elder Scrolls. Игру The Elder Scrolls: Blades планируется выпустить осенью 2018 года. Она будет бесплатно доступна на устройствах под управлением iOS и Android.





Это крупномасштабная ролевая игра для мобильных платформ с видом от первого лица. Разработчики обещают для неё «графику консольного уровня» и обширный открытый мир.

Blades обладает многими популярными чертами серии Elder Scrolls, включая пейзажи, магию, огромное количество снаряжения, систему развития навыков и эпические битвы в реальном времени. С помощью тачскрина геймеры смогут размахивать мечом, парировать вражеские атаки, призывать молнии и совершать множество других действий. Игра поддерживает как двуручную схему управление с горизонтальным расположением смартфона, так и одноручную вертикальным.

Игроков ожидает три режима. Арена со сражениями «один на один», Бездна — бесконечное подземелье с не повторяющимися уровнями, где требуется зайти как можно дальше, а также сюжетная кампания по восстановлению родного города главного героя.