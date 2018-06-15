Продолжение легендарного Serious Sam обещает «100 тысяч врагов» одновременно

Игра Serious Sam 4: Planet Badass должна стать продолжением легендарного «мясного» шутера от первого лица Serious Sam от хорватской студии Croteam. Демо-версию игры показали на выставке Е3 и, судя по отзывам, разработчики не преувеличивали, когда обещали вернуть формулу «старой школы» Serious Sam и даже с большим размахом.


Масштаб размаха разработчики не уточнили. В трейлере Serious Sam 4: Planet Badass на завершающих кадрах Сэм въезжает на вершину холма и зрителям открывается на целую орду монстров. После демонстрации окончательно стало ясно, что разработчики не шутили, пообещав «легионы» врагов.

Кирк Маккеанд (Kirk McKeand), заместитель редактора игрового ресурса VG247, в своём блоге в Twitter заявил: «В новом Serious Sam будет 100 000 врагов на экране одновременно». Да, речь идёт именно не об общем количестве врагов на уровне в целом, а отрисованных единовременно на экране. Эта цифра была подтверждена представителем Devolver Digital, издателя игры.

Источник
Kirk McKeand
Теги
игра Croteam Serious Sam

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