Японцы показали, как дерётся ведьмак Геральт в файтинге Soul Calibur VI

Издательство Bandai Namco Entertainment анонсировало выход нового геймплейного видео по файтингу Soul Calibur VI. Ролик снят на PS4 Pro и демонстрирует поединки как постоянных действующих лиц серии, так и новых героев, Геральта (того самого, из «Ведьмака») и Гроха, со всеми их непривычными для японской франшизы приёмами и сверхспособностями.

События Soul Calibur VI, которая выйдет в юбилейный 20 год существования серии, развернутся в XVI веке. 

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7 (64 бита)
Процессор: Intel Core i3-4160 (3,6 ГГц) или аналогичный от AMD и лучше
Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 или аналогичная от AMD и лучше
Оперативная память: 6 ГБ
DirectX: версия 11
Свободное место: 60 Гб


Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 7 SP1, 8.1, 10 (64 бита)
Процессор: Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) или аналогичный от AMD и лучше
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или аналогичная от AMD и лучше
Оперативная память: 8 ГБ
DirectX: версия 11
Свободное место: 60 Гб

Старт продаж игры намечен на 19 октября 2018 года для PlayStation 4, Xbox One и PC.

Источник
VG247.com
Теги
игра видео файтинг SoulCalibur геймплейное видео

Комментарии

Материалы по теме

Porsche капитулировал под натиском Tesla и создал свой первый полностью электрический суперкар

14 июня

Безумие с улучшенной графикой — Ubisoft выпустила ремастер-версию Far Cry 3

30 мая

Взгляните, во что вы будете играть в ближайшие полтора года: самые ожидаемые анонсы E3 2018

9 июня

Водка, драки, попрошайничество — первая игра-симулятор бомжа с реалистичной графикой готовится к выходу

10 мая

Выбери свою судьбу. Обзор Mortal Kombat X для iOS и Android

4 мая 2015

Вы боитесь нового пенсионного возраста, а лучше бы боялись того, что машины научились думать

18 июня
Загрузка...
Из рубрикиИгры
Игровая зависимость включена в список болезней ВОЗ
Продолжение легендарного Serious Sam обещает «100 тысяч врагов» одновременно
Steam прекращает поддержку Windows XP и Vista с 2019 года

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 115
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 51
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44