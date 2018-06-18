Японцы показали, как дерётся ведьмак Геральт в файтинге Soul Calibur VI

Издательство Bandai Namco Entertainment анонсировало выход нового геймплейного видео по файтингу Soul Calibur VI. Ролик снят на PS4 Pro и демонстрирует поединки как постоянных действующих лиц серии, так и новых героев, Геральта (того самого, из «Ведьмака») и Гроха, со всеми их непривычными для японской франшизы приёмами и сверхспособностями.

События Soul Calibur VI, которая выйдет в юбилейный 20 год существования серии, развернутся в XVI веке.

Минимальные системные требования:

Операционная система: Windows 7 (64 бита)

Процессор: Intel Core i3-4160 (3,6 ГГц) или аналогичный от AMD и лучше

Видеокарта: NVIDIA GTX 1050 или аналогичная от AMD и лучше

Оперативная память: 6 ГБ

DirectX: версия 11

Свободное место: 60 Гб



Рекомендуемые системные требования:

Операционная система: Windows 7 SP1, 8.1, 10 (64 бита)

Процессор: Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) или аналогичный от AMD и лучше

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или аналогичная от AMD и лучше

Оперативная память: 8 ГБ

DirectX: версия 11

Свободное место: 60 Гб

Старт продаж игры намечен на 19 октября 2018 года для PlayStation 4, Xbox One и PC.