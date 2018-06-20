Counter-Strike: Global Offensive сменит интерфейс впервые с 2012 года

Компания Valve установила на тестовые сервера бета-версию нового интерфейса Panorama UI для игры Counter-Strike: Global Offensive. Как отмечают разработчики, это самое крупное обновление внешнего вида и функций игры с момента её выхода в 2012 году.





Изменения в обновлении коснулись главного меню, таблиц лидеров, инвентаря, списка друзей, лобби, появилась новостная лента и анимация для оружия, и так далее.





Поскольку это тестовый релиз интерфейса Panorama UI, он имеет ограниченную функциональность. На данный момент для игроков доступна только тренировка с ботами или игра с друзьями в офлайн-режиме. Сроки запуска нового интерфейса на основные сервера пока не объявлены.