Бесплатный доступ к Quake Champions продлён до 25 июня

Компания Bethesda Softworks на недавней выставке E3 2018 объявила о запуске тестирования бесплатной версии игры Quake Champions с 10 по 17 июня. Теперь период бесплатного доступа продлён до 25 июня 2018 года.





В ходе этого мероприятия игроки могут опробовать бесплатную версию Quake Champions в раннем доступе. Более того, участники тестирования смогут не только продолжить играть бесплатно после 25 июня, когда мероприятие завершится.

Как обещают разработчики, в бесплатной версии Quake Champions игроков ждут все режимы и карты, присутствующие в раннем доступе, а также один чемпион — Ranger.

При этом в состав бесплатной версии Quake Champions не входит набор чемпионов, который содержит всех нынешних и будущих чемпионов, а также другие дополнительные возможности, вроде настройки системы подбора игроков и так далее.

Загрузить бесплатную версию Quake Champions можно через программу запуска Bethesda.net или Steam.