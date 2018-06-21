Microsoft отказался от виртуальной реальности для Xbox

Компания Microsoft полностью отменила планы поддержки шлемов виртуальной реальности для игровой приставки Xbox. Об этом сообщил журналистам ресурса Gamesindustry.biz Майк Николс (Mike Nichols), директор по маркетингу в игровом направлении Microsoft.


Николс сказал: « У нас нет никаких определённых планов на игровую консоль Xbox в виртуальной реальности или смешанной реальности». 

Он также отметил, что PC является, возможно, лучшей платформой для виртуальной и смешанной реальности, смартфоны хороши для дополненной реальности, а относительно Xbox главный фокус идёт на игры на экране телевизора.

Фактически, это подводит черту под планами Microsoft в отношении «консольной» виртуальной реальности, сообщения о которых время от времени появлялись в сети.

Источник
Gamesindustry.biz
Теги
Microsoft игровая приставка виртуальная реальность XBOX

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