Nintendo и Microsoft подружились против Sony

Компании Nintendo и Microsoft решили потроллить Sony за отсутствие возможности кросс-платформенной игры. В новом трейлере только что вышедшей версии Minecraft для игровой приставки Nintendo Switch основной акцент делается на том, как пользователи Xbox One и Nintendo Switch могут играть вместе.





Затем официальные аккаунты Nintendo, Microsoft и Minecraft в Twitter договорились построить вместе огромное сердце в Minecraft.







Большое обновление Minecraft для Nintendo Switch принесло кросплатформенный мультиплеер с движком Bedrock. Апдейт позволяет совместно играть на PC, Xbox One, Nintendo Switch и со смартфонов. Как мы видим, в компанию не могут влиться только пользователи приставки PlayStation 4.





Отметим, что Sony также не стала поддерживать кроссплатформенную игру с Xbox One в Fortnite и Rocket League, спровоцировав настоящий скандал.