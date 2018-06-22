Nintendo и Microsoft подружились против Sony

Компании Nintendo и Microsoft решили потроллить Sony за отсутствие возможности кросс-платформенной игры. В новом трейлере только что вышедшей версии Minecraft для игровой приставки Nintendo Switch основной акцент делается на том, как пользователи Xbox One и Nintendo Switch могут играть вместе.


Затем официальные аккаунты Nintendo, Microsoft и Minecraft в Twitter договорились построить вместе огромное сердце в Minecraft.



Большое обновление Minecraft для Nintendo Switch принесло кросплатформенный мультиплеер с движком Bedrock. Апдейт позволяет совместно играть на PC, Xbox One, Nintendo Switch и со смартфонов. Как мы видим, в компанию не могут влиться только пользователи приставки PlayStation 4.


Отметим, что Sony также не стала поддерживать кроссплатформенную игру с Xbox One в Fortnite и Rocket League, спровоцировав настоящий скандал.

Источник
The Verge
Теги
Microsoft SONY игровая приставка NINTENDO Xbox One Nintendo Switch Minecraft

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