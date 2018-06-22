Игра Red Dead Redemption 2 выйдет на PC

Компания Rockstar Games ещё не раскрывала информацию о возможности выхода игры Red Dead Redemption 2 на PC, а не только для консолей PlayStation 4 и Xbox One. Теперь в сети появились доказательства ведущейся работы над версией для PC.


Некий анонимный разработчик, ранее участвовавший в GTA V и L.A. Noire в качестве программиста, добавил Red Dead Redemption 2 в свой профиль на LinkedIn. Причём с указанием платформ PS4, Xbox One и PC.


Отметим, что ранее Rockstar аналогичным образом поступила с GTA V — работа над игрой велась без каких-либо упоминаний PC-версии. Под PC игра вышла после запуска приставок нового поколения и обновлённого издания игры под них.

Напомним, игра в жанре приключенческого вестерна от третьего лица Red Dead Redemption 2 должна выйти 26 октября 2018 года. Компания-разработчик Rockstar неоднократно переносила сроки релиза Red Dead Redemption 2. Так, весной 2017 года было объявлено, что работа над игрой не будет завершена осенью и откладывается до весны 2018 года, а затем релиз перенесли на осень.

Источник
VG247
Теги
игра PC Rockstar Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption

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