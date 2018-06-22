Переиздание Resident Evil 1998 года требует минимум Intel Core i5

В Steam появились системные требования к переизданию культовой игры Resident Evil 2 1998 года выпуска. Для запуска игры потребуется как минимум процессор Intel Core i5.





Полные минимальные системные требования выглядят так: операционная система Windows 7, 8, 8.1 или 10 (64-бит), процессор Intel Core i5-4460 на 2,70 ГГц или AMD FX-6300, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x с 2 ГБ видеопамяти, DirectX версии 11.





В игре предусмотрены отдельные кампании Леона Кеннеди и Клэр Редфилд в новом режиме от третьего лица. Релиз переиздания Resident Evil 2 запланирован на 25 января 2019 года.

На данный момент на игру открыт предварительный заказ. Она доступна в стандартном за 1999 pублей и издании Deluxe за 2299 pублей. Оформившим предзаказ полагатся такие бонусы: премиум-оружие «Клинок самурая — модель Криса», премиум-оружие «Клинок самурая — модель Джилл», наор обоев Resident Evil 2 / Biohazard Re:2. Для издания Deluxe бонусы включают костюмы Леона «Шериф Арклай» и «Нуар», костюмы «Военный», «Нуар» и «Эльза Уокер», премиум-оружие «Клинок самурая — модель Альберта», а также замену саундтрека «Оригинальная версия».