Игрок получил год тюрьмы за читы в игре Overwatch

В Южной Корее осудили 28-летнего геймера за читы в игре Overwatch. Суд приговорил его к году условно и двум годам испытательного срока. Об этом сообщила корейская вещательная компания SBS News.





В обмен на читы хакер получил порядка 200 миллионов вон, что составляет около 179 000 долларов США. Ранее в этом же году два других хакера Overwatch были осуждены, один получил два года испытательного срока, а другой — оштрафован на 10 миллионов вон, что составляет около 8 950 долларов США. В январе в Южной Корее было арестовано тринадцать подозреваемых хакеров, суды над тремя уже прошли и десять ещё ожидают своей участи.

Отметим, что хакерство и читерство нарушают сразу два южнокорейских закона, касающихся игр и коммуникационных технологий. В прошлом году Blizzard Entertainmen начала сотрудничество с полицейским подразделением по кибербезопасности в Корее для борьбы с «эпидемией» читерства на азиатских серверах.