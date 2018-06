GTA Online научит управлять ночными клубами

Компания Rockstar Games объявила о скором выходе крупного обновления для многопользовательского режима игры Grand Theft Auto V. Апдейт выйдет в июле и принесёт в игру ночные клубы.





Как обещают разработчики, в игре используются композиции «музыкантов с мировым именем», в том числе можно будет послушать новые сеты диджеев Solomun, Tale Of Us, Dixon и The Black Madonna.

Геймеры смогут открывать собственные заведения, участвовать в деятельности в качестве партнёра, решать вопросы с оформлением, персоналом и рекламой, и так далее. Их можно использовать для прикрытия разного рода незаконной деятельности.

До 2 июля в GTA Online будут действовать специальные бонусы и скидки. Чтобы влиться в клубную тусовку и получить доступ к бонусам потребуется зарегистрироваться в списке гостей. В список автоматически попадут все, кто войдёт в GTA Online до 2 июля. Если зайти в GTA Online в период с 3 по 9 июля, вы получите вознаграждение в размере $300 000 GTA, сумма будет перечислена на счет в Maze Bank не позднее 9 июля. Игроки из списка гостей, которые вернутся в GTA Online позднее в июле, каждую неделю будут получать новые награды за вход в игру.