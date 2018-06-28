Battlefield V подняла минимальные системные требования

Студия DICE и компания Electronic Arts объявили о запуске закрытого альфа-тестирования игры Battlefield V. Приглашенные игроки смогут сразиться в режиме «Захват» и опробовать «Большую операцию» под названием «Падение Норвегии».





В «Падении Норвегии» действие разворачивается на карте «Полярный фьорд». У геймеров будет возможность познакомиться с двумя днями операции, сражаясь в двух из доступных режимов: «Десант» и «Прорыв».





Также были объявлены системные требования для тестируемой версии. Интересно, что они немного повысились по сравнению с Battlefield 1. Минимальные системные требования таковы:

Операционная система: Windows 7 (64-битная версия), Windows 8.1 или Windows 10

Процессор (AMD): AMD FX-8350

Процессор (Intel): Core i5 6600K

Память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 2 ГБ

Видеокарта (AMD): AMD Radeon HD 7850 2 ГБ

DirectX: видеокарта, совместимая с DirectX 11.0 или аналогичная ей

Интернет: 512 кбит/с или выше, стабильное соединение

Свободное место на жестком диске: 50 ГБ

Релиз Battlefield V запланирован на 19 октября 2018 года. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.