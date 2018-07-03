В следующую часть Call of Duty вернут одиночный режим

В следующей части игры Call of Duty может вернуться режим одиночной игры. На это указывает список вакансий студии Infinity Ward, разработчика Call of Duty: Modern Warfare.


Ближайшая игра в серии Call of Duty разрабатывается Treyarch Studios и запланирована к выпуску на конец года, в ней отсутсвует одиночная кампания. Главный акцент в Call of Duty: Black Ops 4 делается на сетевой игре. Более того, разработчики ранее не отказывались от одиночных кампаний, но Call of Duty: Black Ops 4 лишена сюжетной кампании и остались только многопользовательские режимы.

Судя по всему, в будущем во франшизе снова появится сюжетный элемент. Infinity Ward в своё время стала разработчиком нескольких игр серии, включая Call of Duty: Modern Warfare в 2016 году. Она опубликовала вакансию сценариста сюжета в свою калифорнийскую штаб-квартиру. Среди требований присутствует «сильный интерес и страсть к к шутерам от первого лица», «широкое понимание многопользовательского и одиночного геймдизайна», и так далее.

Источник
PCGamesN
Теги
игра CALL OF DUTY Infinity

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