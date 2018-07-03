Названы лучшие компьютерные игры главной выставки года

Организаторы выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) объявили победителей премии Game Critic Awards 2018. Церемония вручения наград проходит ежегодно после выставки E3 с 1998 года.


В 2018 году в число номинантов вошло 56 игр. Победителей выбираются игровыми СМИ и лидерами мнений в индустрии.

Лучшей игрой выставки стало переиздание Resident Evil 2 от компании Capcom. Лучшей оригинальной игрой — Dreams. Лучшей игрой для консолей — Marvel’s Spider-Man от Insomniac, для ПК — Anthem, лучшей игрой для виртуальной реальности — Tetris Effect. Интересно, что в список победителей не вошла ни одна игра от Bethesda, хотя среди номинантов они и числились. Специальные награды были вручены студии Naughty Dog за графику и звук в The Last of Us Part II, а CD Projekt RED получила за Cyberpunk 2077 специальную награду за графику и инновации.

Основные награды Game Critic Awards 2018:

  • Лучшая игра выставки: Resident Evil 2 (Capcom)
  • Лучшая оригинальная игра: Dreams (Media Molecule/SIE)
  • Лучшая игра для консолей: Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE)
  • Лучшая VR/AR-игра: Tetris Effect (Resonair/Enhance/Monstars Inc.)
  • Лучшая игра на ПК: Anthem (BioWare/EA)
  • Лучшее «железо»: Xbox Adaptive Controller (Microsoft)
  • Лучший экшен: Anthem (BioWare/EA)
  • Лучшее приключение: Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE)
  • Лучшая ролевая игра: Kingdom Hearts III (Square Enix)
  • Лучший файтинг: Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco Studios/Sorta Ltd./Nintendo)
  • Лучшая гонка: Forza Horizon 4 (Playground Games/Turn 10/Microsoft Studios)
  • Лучшая спортивная игра: FIFA 19 (EA Vancouver/EA)
  • Лучшая стратегия: Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega)
  • Лучшая семейная или социальная игра: Overcooked 2 (Ghost Town Games/Team 17)
  • Лучший онлайн-мультиплеер: Battlefield V (EA DICE/EA)
  • Лучшая инди-игра: Ori and the Will of Wisps (Moon Studios/Microsoft)
  • Лучшая поддерживаемая игра: Fortnite (Epic)
Источник
Game Critic Awards 2018
Теги
игра Anthem E3 2018 Resident Evil 2 Spider-Man

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