Названы лучшие компьютерные игры главной выставки года

Организаторы выставки E3 (Electronic Entertainment Expo) объявили победителей премии Game Critic Awards 2018. Церемония вручения наград проходит ежегодно после выставки E3 с 1998 года.





В 2018 году в число номинантов вошло 56 игр. Победителей выбираются игровыми СМИ и лидерами мнений в индустрии.

Лучшей игрой выставки стало переиздание Resident Evil 2 от компании Capcom. Лучшей оригинальной игрой — Dreams. Лучшей игрой для консолей — Marvel’s Spider-Man от Insomniac, для ПК — Anthem, лучшей игрой для виртуальной реальности — Tetris Effect. Интересно, что в список победителей не вошла ни одна игра от Bethesda, хотя среди номинантов они и числились. Специальные награды были вручены студии Naughty Dog за графику и звук в The Last of Us Part II, а CD Projekt RED получила за Cyberpunk 2077 специальную награду за графику и инновации.

Основные награды Game Critic Awards 2018:

Лучшая игра выставки: Resident Evil 2 (Capcom)

Лучшая оригинальная игра: Dreams (Media Molecule/SIE)

Лучшая игра для консолей: Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE)

Лучшая VR/AR-игра: Tetris Effect (Resonair/Enhance/Monstars Inc.)

Лучшая игра на ПК: Anthem (BioWare/EA)

Лучшее «железо»: Xbox Adaptive Controller (Microsoft)

Лучший экшен: Anthem (BioWare/EA)

Лучшее приключение: Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE)

Лучшая ролевая игра: Kingdom Hearts III (Square Enix)

Лучший файтинг: Super Smash Bros. Ultimate (Bandai Namco Studios/Sorta Ltd./Nintendo)

Лучшая гонка: Forza Horizon 4 (Playground Games/Turn 10/Microsoft Studios)

Лучшая спортивная игра: FIFA 19 (EA Vancouver/EA)

Лучшая стратегия: Total War: Three Kingdoms (Creative Assembly/Sega)

Лучшая семейная или социальная игра: Overcooked 2 (Ghost Town Games/Team 17)

Лучший онлайн-мультиплеер: Battlefield V (EA DICE/EA)

Лучшая инди-игра: Ori and the Will of Wisps (Moon Studios/Microsoft)

Лучшая поддерживаемая игра: Fortnite (Epic)