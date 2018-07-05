Названы лучшие компьютерные игры первого полугодия

Портал Metacritic опубликовал лучшие игры первой половины 2018 года. Рейтинг составлен на основе оценок новых игр, при этом переиздания и портированные версии, эпизоды и DLC в него не входят.





Metacritic представляет собой агрегатор, собирающий оценки и отзывы не только об играх, но и музыкальных альбомах, фильмах, телевизионных шоу и DVD. Вне зависимости от платформы выхода, лучшей игрой признана God of War для PS4 от студии Santa Monica. Из 100 возможных баллов она получила 94.

На втором месте находится пиксельный платформер Celeste с 92 баллами, а на третьем — ролевой боевик Monster Hunter: World с 90 баллами.

Общий рейтинг для всех платформ такой:

God of War (PS4) — 94

Celeste (PS4, Xbox One, PC, Switch) — 92

Monster Hunter: World (PS4, Xbox One, выйдет на PC осенью) — 90

Into the Breach (PC) — 89

Pillars of Eternity II: Deadfire (PC, на консолях выйдет в 2018) — 88

Subnautica (PC, выйдет на Xbox One) — 87

Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, PC, выйдет на Switch в 2018) — 87

DJMax Respect (PS4) — 85

Full Metal Furies (PC, Xbox One) — 85

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom (PC, PS4) — 85