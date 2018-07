Steam огласил самые продаваемые игры 2018 года

Компания Valve опубликовала список самых продаваемых игр в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam за 2018 год. По традиции, игры разделены на четыре категории и в каждой из категорий показываются в случайном порядке, без рейтинга внутри категорий.





Платиновыми играми, занимающими с первого по 12 места, объявлены PUBG

Dota 2

Rocket League

Far Cry 5

Kingdom Come Deliverance

CS:GO

Warframe

Civilization VI

Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

Vermintide 2

и Jurassic World: Evolution





Золотые места с 13 по 24 заняли Final Fantasy XV, Total War: Warhammer 2, Path of Exile: Incursion, Subnautica, The Elder Scrolls Online, Assassin's Creed: Origins, Stellaris, Black Desert Online, The Witcher 3: Wild Hunt, Ark: Survival Evolved, Dragonball FighterZ и Divinity Original Sin II.





Серебро (25-40 места) взяли War Thunder Project X, Nier Automata, Fallout 4, Team Fortress 2, Dark Souls III, Euro Truck Simulator 2, Human Fall Flat, Cities: Skylines, Ghost Recon Wildlands, Frostpunk, Raft, Slay The Spire, Arma 3, The Forest, Dead By Daylight и Dying Light.