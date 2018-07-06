В GOG стартовали сразу две распродажи игр со скидками до 90%
Cервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил аттракцион невиданной щедрости. Сейчас там идут сразу две тематические распродажи выходного дня: средневековье и ужасы со скидками до 90%.
В первой представлена подборка игр, действие которых разворачивается в Средние Века и граничит между реальностью и фантастикой. Она, помимо всего прочего, включает малоизвестный шедевр Legends of Eisenwald
мрачную, но забавную игру Reigns
и приключение в открытом мире Mount & Blade
Раздел ужасов включает сюрреалистичную классическую игру Sanitarium
готический Vampire: The Masquerade — Bloodlines
и серию игр о выживании Outlast.
Распродажи игр GOG в средневековой стилистике и ужасов завершатся 10 июля 12018 года в 1:00 по московскому времени.
ИсточникGOG