В GOG стартовали сразу две распродажи игр со скидками до 90%

Cервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил аттракцион невиданной щедрости. Сейчас там идут сразу две тематические распродажи выходного дня: средневековье и ужасы со скидками до 90%.


В первой представлена подборка игр, действие которых разворачивается в Средние Века и граничит между реальностью и фантастикой. Она, помимо всего прочего, включает малоизвестный шедевр Legends of Eisenwald

мрачную, но забавную игру Reigns

и приключение в открытом мире Mount & Blade

Раздел ужасов включает сюрреалистичную классическую игру Sanitarium

готический Vampire: The Masquerade — Bloodlines

и серию игр о выживании Outlast.

Распродажи игр GOG в средневековой стилистике и ужасов завершатся 10 июля 12018 года в 1:00 по московскому времени.

Источник
GOG
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