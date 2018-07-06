Японец получил год тюрьмы за скрытый майнер для геймеров

В Японии осудили безработного мужчину за скрытый майнинг в инструментах для читов в играх. Это может оказаться первым в мире подобным случаем. О случившемся рассказало японское издание Nikkei.





Йошида Шинкару (Yoshida Shinkaru) получил год тюрьмы с отсрочкой наказания на три года. Он встроил в читерское ПО скрытое решение для майнинга. Для этого использовалась программа Coinhive, которая добывает криптовалюту Monero.

Интересно, что незадачливый майнер сумел заработать всего лишь 5000 йен, что составляет около 45 долларов США. Читерский инструмент Шинкару был загружен только 90 раз, прежде чем его разоблачили. Это ещё одна причина, почему все так удивились столь суровому приговору суда.