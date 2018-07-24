Следующее поколение Xbox будет ориентировано на облачные игры

В сети появились новые подробности о следующем поколении игровых приставок Microsoft Xbox семейства Scarlett. Ими поделился ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт (Paul Thurrott), известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft.





По данным источника, в семействе Scarlett планируется представить две приставки с разным «железом». Первой станет более или менее традиционная консоль Xbox, а вторая окажется необычной.

Модель будет маломощной и ориентирована на облачные игры с фирменным стриминговым сервисом. По одной из версий, сервис называется Scarlett Cloud, по другой, кодовое название сервиса — XCloud. Microsoft продемонстрировала его на закрытом собрании в 2013 году, но доводит до ума до сих пор. Облачные игры с этого сервиса будут доступны для всех устройств семейства Scarlett.

Согласно более ранним утечкам, семейство приставок под кодовым названием Scarlett должно дебютировать примерно через два года, в 2020 году.