Asphalt 9: Легенды вышла для iOS и Android

Компания Gameloft объявила о выходе горячо ожидаемого продолжения гоночного симулятора Asphalt. Игра Asphalt 9 Legends (Asphalt 9: Легенды) стала доступна для мобильных устройств на базе iOS и Android.





Новая аркадная гонка предлагает более 50 автомобилей, включая Ferrari, Porsche, Lamborghini, W Motors и другие. Разработчики обещают повышенную реалистичность, графику уровня консолей и поддержку HDR. Новый редактор позволит подобрать цвет и материалы для автомобиля, дисков и суппорт тормоза, добавить карбоновые детали и прокачать свой автомобиль.

Asphalt 9 Legends предлагаются на условно-бесплатной основе. Игра для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play, предусмотрен платный контент.