В PlayStation Store стартовала летняя распродажа

Компания Sony объявила о начале ежегодной летней распродажи в магазине PlayStation Store. С 25 июля по 22 августа пользователей ждут скидки и специальные цены на игры для приставок PlayStation 4, PlayStation 3 и PS Vita, дополнения к играм и VR-контент, а также кешбэк от «Тинькофф Банка».


Игроки смогут купить игры и другой контент со скидками до 60%. Ряд новых предложений будет добавлен 8 августа. Вот лучшие предложения для PS4 на данный момент:

  • Assassin's Creed Истоки – 2199 рублей (старая цена 3999 рублей)
  • Star Wars Battlefront II – 1299 рублей (старая цена 3999 рублей)
  • Horizon Zero Dawn – 1299 рублей (старая цена 2499 рублей), плюс дополнительная скидка 10% для подписчиков PS Plus
  • Nioh – 999 рублей (старая цена 2499 рублей)
  • Gran Turismo Sport – 1299 рублей (старая цена 3999 рублей), плюс дополнительная скидка 10% для подписчиков PS Plus
  • Grand Theft Auto V – 1299 рублей (старая цена 2199 рублей)
  • Shadow of the Colossus – 1299 рублей (старая цена 2499 рублей), плюс дополнительная скидка 10% для подписчиков PS Plus
  • Farpoint – 999 рублей (старая цена 1899 рублей), плюс дополнительная скидка 5% для подписчиков PS Plus
  • Пациент – 1299 рублей (старая цена 2499 рублей), плюс дополнительная скидка 10% для подписчиков PS Plus
  • Bravo Team – 1299 рублей (старая цена 2499 рублей), плюс дополнительная скидка 10% для подписчиков PS Plus

Для участия в акции «Тинькофф Банка» необходимо оформить кредитную либо дебетовую карту Тинькофф ALL GAMES, перейдя по ссылке. После оформления карты следует совершить покупку в PS Store в рамках распродажи, чтобы получить кешбэк 1000 рублей (для дебетовой карты) или 3000 рублей (для кредитной карты). Уже существующие владельцы карты ALL Games получат +10% в дополнение к уже существующему кешбэк (5%). Суммарный кешбэк составит 15%, но не более 1000 рублей. Если у клиента есть и дебетовая, и кредитная карты, бонус составит по 1000 рублей для каждой карты.

Источник
PlayStation Store
Теги
игры SONY халява PLAYSTATION PlayStation Store

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