Продажи Sony PlayStation 4 достигли 82,2 миллиона

В своём квартальном финансовом отчёте компания Sony назвала объём международных продаж игровой приставки PlayStation 4. Всего за квартал, закончившийся 30 июня 2018 года было продано 3,2 миллиона PlayStation 4, это на 0,1 млн меньше результатов в прошлом году.





Если считать с момента релиза, то всего в мире было продано 82,2 миллиона приставок PlayStation 4. За 2018 год компания планирует продать 16 миллионов PlayStation 4.

В июне глава Sony Interactive Entertainment Джон Кодера назвал дату «смерти» PlayStation 4. По его словам, приставка продолжит жить и здравствовать до марта 2021 года.

До весны 2021 года компания продолжит выпускать PlayStation 4. Производство приставки прекратится в январе-марте 2021 года, она начнёт постепенно исчезать из продажи.