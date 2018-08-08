Doom, Fallout и другие игры Bethesda распродают со скидками до 75%

Компания Bethesda запустила большую распродажу в честь скорого открытия фестиваля QuakeCon 2018. Популярные игры, включая Doom, Fallout и другие предлагаются со скидками до 75%.





QuakeCon 2018 пройдёт в Техасе с 9 по 12 августа. Игры со скидками доступны как на официальном сайте компании, так и в магазинах Microsoft Store и Steam.

Игры со скидками можно будет приобрести до 14 августа. Интересно, что в рекламе распродажи Steam указана дата 29 августа, но на самих страничках игр отмечено, что скидки действуют только до 14-го. Предлагаются такие игры:

DOOM за 399 рублей в Steam и 614 рублей в Microsoft Store

Prey за 499 в Steam и 999 рублей в Microsoft Store

Fallout 4: Game of the Year Edition за 999 рублей в Steam и 1999 рублей в Microsoft Store

Wolfenstein 2: The New Colossus за 799 рублей в Steam и 1599 рублей в Microsoft Store

Quake Champions Champions Pack за 566 рублей в Steam и 566 рублей в Bethesda Store

Dishonored 2 за 574 рубля в Steam и 1 349 рублей в Microsoft Store

The Evil Within за 2 799 рублей в Steam и 1 599 рублей в Microsoft Store

Fallout 4 за 429 рублей в Steam и 439 рублей в Microsoft Store