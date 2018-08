Опубликованы системные требования новой части Call of Duty

Студия-разработчик Treyarch объявила о запуске открытого бета-тестирования Call of Duty: Black Ops 4 в ближайшие выходные и назвала системные требования к игре.





Отмечается, что эти требования имеют отношение именно к бета-версии Call of Duty: Black Ops 4. Итак, минимальные требования включают:

64-битную Windows 7 или свежее

Процессор Intel Core i5 2500k или аналогичный AMD

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 660 2 ГБ / GTX 1050 2 ГБ или AMD Radeon HD 7850

8 ГБ оперативной памяти

25 ГБ свободного дискового пространства

Рекомендуемые системные требования Call of Duty: Black Ops 4:

64-битная Windows 10

Процессор Intel Core i7 4770k или аналогичный AMD

Видеокарты NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1060 ГБ или AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

12 ГБ оперативной памяти

25 ГБ свободного дискового пространства

Бета-тест Call of Duty: Black Ops 4 откроется в Battle.net 11 августа и на день раньше, 10 августа, для геймеров, оформивших предварительный заказ на игру. Релиз Call of Duty: Black Ops 4 запланирован на 21 октября 2018 года для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Игра для PC доступна для заказа на Battle.net за 1999 рублей.