Цифра дня: Сколько PlayStation продала Sony?

Цифра дня:

525 300 000

PlayStation продала Sony.

Компания Sony Interactive Entertainment поделилась очередным достижением — в мире было продано больше 525 миллионов игровых приставок PlayStation.

С 3 декабря 1994 года, когда в Японии была выпущена оригинальная PlayStation (SCPH-1000), было продано 525,3 млн приставок Sony. В июле 2018 года компания отчиталась о продажах 81,2 млн консолей PS4.

В честь этого события, Sony анонсировала ограниченный выпуск консоли PlayStation 4 Pro под названием 500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro. Она оснащается жестким диском на 2 ТБ и поступит в продажу в конце августа 2018 года. Суммарно в продаже будет доступно всего 50 тысяч консолей PS4 Pro ограниченного выпуска, при этом впервые PlayStation 4 будет выпущена в прозрачном темно-синем оформлении.

Источник
PlayStation
Теги
SONY игровая приставка PLAYSTATION

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