В Quake Champions теперь можно играть бесплатно

Компания Bethesda Softworks объявила на фестивале QuakeCon 2018, что игра Quake Champions стала условно-бесплатной (free-to-play). В резульате, теперь в Quake Champions можно играть бесплатно, загрузив игру на Bethesda.net или в Steam.





Пользователи бесплатной версии получат доступ ко всем режимам быстрой игры, рейтинговой игры и «Аркады», ко всем картам, имеющимся сейчас в наличии в раннем доступе, а также к двум бесплатным чемпионам: Ranger и Scalebearer.

Новые игроки смогут получить доступ к остальным чемпионам, пройдя внутриигровое обучение и зарабатывая славу за участие в матчах. Также каждую неделю пользователям будет доступен бесплатно один из чемпионов.

На данный момент игра Quake Champions находится на стадии бета-тестирования. Она должна выйти до конца 2018 года, но точная дата релиза пока не объявлена.