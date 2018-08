Новый арсенал Лары Крофт показали в трейлере Shadow of the Tomb

Компания Square Enix опубликовала новый ролик для игры Shadow of the Tomb, продолжив тем самым выпускать серию тизеров. На этот раз на видео показан арсенал Лары Крофт, включая самодельные образчики оружия.





В ролике Лара уничтожает врагов из самого разного оружия от лука с самодельными поджигающими стрелами до ручного пулемёта. Ранее разработчики уже показали в тизерах мир, где разворачивается действие игры, опасную акробатику, зловещие гробницы и тактику боя с первым взглядом на оружие.

Игра Shadow of the Tomb Raider поступит в продажу 14 сентября 2018 года для игровых приставок PlayStation 4 и Xbox One, а также PC. В России будет представлена версия полостью на русском языке.