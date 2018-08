Ubisoft запустила распродажу игр со скидками до 50%

Компания Ubisoft сообщила о запуске осенней распродажи со скидками до 50%. Она пройдёт с 16 августа по 16 сентября 2018 года в торговых сетях и интернет-магазинах «М.Видео», DNS, Ozon.ru, «1С Интерес», «Республика Игр», «Эльдорадо» и других. Скидки на цифровые версии игр представлены в Ubisoft Store и других цифровых магазинах.





В акции участвуют такие игры, как Far Cry 5, «Assassin's Creed Истоки», Just Dance 2018, «Mario+Rabbids Битва за Королевство», «Tom Clancy's Rainbow Six Осада» и For Honor и другие хиты Ubisoft для платформ ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 3 и Xbox 360. Участвующие в акции игры помечены специальным стикером. Отметим, что в акция в Ubisoft Store действует только с 16 по 27 августа 2018 года.

Полный список игр, участвующих в акции:

Assassin's Creed Chronicles (Xbox One, PC)

Assassin's Creed 3 (PS3)

Assassin's Creed: Эцио Аудиторе. Коллекция. (PS4 / Xbox One)

Assassin's Creed 4 Черный Флаг (PS4 / Xbox One / Xbox 360)

Assassin's Creed Истоки (PS4 / Xbox One)

Assassin's Creed Истоки. Deluxe Edition (PS4 / Xbox One)

Assassin's Creed Изгой. Коллекционное издание (PS3)

Assassin's Creed Изгой (PS4 / Xbox One / PS3)

Assassin's Creed Синдикат (PS4 / Xbox One)

Assassin's Creed Синдикат. Издание Грачи (PC)

Assassin's Creed Единство (PS4 / Xbox One / PC)

Assassin's Creed Единство. Bastille Edition (PC)

Assassin's Creed 4 Черный Флаг (PS3)

Комплект игр "Assassin's Creed 4 Черный Флаг" и "Assassin's Creed Изгой" (PS3 / Xbox 360)

ANNO 2205 (PC)

Комплект игр FAR CRY 4 + FAR CRY PRIMAL (PS4 / Xbox One)

Комплект игр FAR CRY 3 + FAR CRY 4 (PS3 / Xbox 360)

Far Cry 3 (PS3 / Xbox One)

Far Cry 4 (PS4 / Xbox One / PC / Xbox 360)

Far Cry 5 (PS4 / Xbox One)

Far Cry 5 Deluxe Edition (PS4 / Xbox One)

Far Cry Primal (PS4 / Xbox One / PC)

For Honor (PS4 / Xbox One)

For Honor Deluxe Edition (PS4)

For Honor Gold Edition (PS4)

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands (PS4 / Xbox One)

Меч и Магия. Герои VII (PC)

Just Dance 2014 (XboxOne)

Just Dance 2016 (PS4 / Xbox One)

Just Dance 2017 (PS4 / Xbox One / PS3 / Xbox 360)

Just Dance 2018 (PS4 / Xbox One / PS3 / Xbox 360 / Nintendo Switch)

Mario + Rabbids: Битва за Королевство (Nintendo Switch)

Комплект игр Rayman Legends + Rayman Origins (PS3 / Xbox360)

Eagle Flight VR (PS4)

End War (Xbox 360)

Rayman Legends (PS4 / Xbox One / Xbox 360 / Nintendo Switch)

Trackmania Turbo (PS4 / Xbox One)

Tom Clancy's Rainbow 6 Осада (PS4 / Xbox One / PC)

Tom Clancy's Rainbow 6 Осада. Advanced Edition (PS4 / Xbox One)

South Park The Fractured but Whole (PS4 / Xbox One)

South Park The Fractured but Whole. Deluxe Edition (PS4 / Xbox One)

South Park The Fractured but Whole. Gold Edition (Xbox One)

Steep (PS4 / Xbox One)

Steep. Издание "Зимние игры" (PS4 / Xbox One)

The Crew (PS4 / Xbox One)

The Crew. Ultimate Edition (PS4)

The Crew. The Wild Run (PS4 / Xbox One)

The Crew 2 (PS4 / Xbox One)

The Crew 2. Deluxe Edition (PS4 / Xbox One)

Tom Clancy's The Division (PS4 / Xbox One / PC)

Watch Dogs 2 (PS4 / Xbox One)

Watch Dogs 2. Gold Edition (PS4)

Watch Dogs (PS4 / Xbox One / PC / Xbox 360)