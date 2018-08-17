Цифра дня: Сколько раз скачали мобильную игру PUBG?

Цифра дня:

100 000 000

раз скачали мобильную игру PUBG.

Компании PUBG и Tencent Games поделились очередным достижением — количество загрузок мобильной версии популярной игры PlayerUnknown’s Battlegrounds превысило 100 миллионов.


Речь идёт о загрузках игры как на устройства на базе Android, так и iOS, за прошедши четыре месяца с момента после релиза PUBG Mobile в марте 2018 года. При этом количество активных ежедневно активных пользователей превысило 14 миллионов.

Интересно, что эти и так впечатляющие цифры не включает данные по количеству загрузок из Китая, Японии и Кореи. К слову, в первую неделю после релиза, PUBG Mobile стала самой загружаемой игрой более чем в 100 странах.

Игра PUBG Mobile для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в  App Store и Google Play, в ней предусмотрены встроенные покупки.

Источник
PUBG Mobile
Теги
смартфон ANDROID игра IOS PUBG PUBG Mobile

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