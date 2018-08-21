Ubisoft перезапускает The Settlers

Компания Ubisoft сообщила о подготовке в выпуску новой игры в серии The Settlers. Продолжение франшизы выйдет для PC осенью 2019 года. Также в ноябре выйдет сборник переизданных The Settlers History Collection к 25-летнему юбилею игры.





Напомним, The Settlers представляет собой серию стратегий в реальном времени. Она была создана немецкой компанией Blue Byte Software. Первая игра в серии вышла в 1993 году.

Коллекция «историй» The Settlers History Collection станет доступна 15 ноября 2018 года. В неё войдут семь обновлённых игр серии. Новая же игра серии ожидается больше чем через год. Как отмечают разработчики, поселенцы столкнутся с необходимостью осваивать новые земли после катаклизма, выгнавшего их с родных земель.