Анонсирована игра The Grand Tour

Компания Amazon анонсировала видеоигру The Grand Tour. Как не трудно догадаться, игра создана по мотивам популярной автомобильной телепрограммы.


В игре можно будет услышать голоса ведущих — Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson), Ричарда Хаммонда (Richard Hammond) и Джеймса Мэйя (James May). Будет доступен совместный режим на четырёх игроков с разделением экрана. Игра будет выходить кусками еженедельно в течение третьего сезона телешоу. Каждая серия игры получит автомобили, треки и контент из программы.

Точная дата выхода игры The Grand Tour пока не объявлена. Она будет доступна на игровых приставках Sony PlayStation 4 и Xbox One.

Источник
Amazon
Теги
игра AMAZON гонки

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