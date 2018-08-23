Ubisoft предлагает игру For Honor бесплатно

Компания Ubisoft предложила получить бесплатно игру For Honor в комплекте Starter Edition. Временная акция проводится в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Она продлится до 27 августа.





Также со скидкой до 75% предлагаются комплекты Standard, Deluxe и Gold Editions. Комплект For Honor Starter Edition предоставляет доступ к полной версии игры: к сюжетной кампании и всем PvP-режимам. Отличие заключается в условиях разблокирования героев.

В Starter Edition входит 6 героев, тогда как всего в игре их 12. При этом изначально разблокировано только 3 из них. Каждого из остальных героев можно получить за 8000 ед. стали.