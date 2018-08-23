Ubisoft предлагает игру For Honor бесплатно

Компания Ubisoft предложила получить бесплатно игру For Honor в комплекте Starter Edition. Временная акция проводится в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Она продлится до 27 августа.


Также со скидкой до 75% предлагаются комплекты Standard, Deluxe и Gold Editions. Комплект For Honor Starter Edition предоставляет доступ к полной версии игры: к сюжетной кампании и всем PvP-режимам. Отличие заключается в условиях разблокирования героев.

В Starter Edition входит 6 героев, тогда как всего в игре их 12. При этом изначально разблокировано только 3 из них. Каждого из остальных героев можно получить за 8000 ед. стали.

Источник
Steam
Теги
игра халява UBISOFT For Honor

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Анонсирована игра The Grand Tour
Ubisoft перезапускает The Settlers
NVIDIA показала, какую графику могут выдать GeForce RTX в играх

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 142
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 87
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 53
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48