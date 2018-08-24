Цифра дня: Сколько экземпляров Battle for Azeroth купили фанаты World of Warcraft за день?

Цифра дня:

3 400 000

экземпляров Battle for Azeroth купили фанаты World of Warcraft за день.

Компания Blizzard Entertainment объявила о достижении важного рубежа. Дополнение Battle for Azeroth оказалось стал самым быстро продаваемым дополнением в истории World of Warcraft.


Дополнение Battle for Azeroth вышло прошлой неделе. В день выхода дополнения Battle for Azeroth было продано более 3,4 миллионов экземпляров игры. По словам разработчиков, это новый рекорд продаж в день выхода среди всех дополнений, а также один из лучших результатов по темпам продаж среди всех игр для PC.

Также Blizzard рассказала о своих ближайших планах. В ближайшие несколько недель игроки смогут сразиться за Стромгард, отправившись на первый фронт в дополнении Battle for Azeroth. Это совместный режим для 20 игроков. 4 сентября откроются двери первого рейдового подземелья Battle for Azeroth — Ульдира. Также 4 сентября начнется первый сезон PvP текущего дополнения и первый сезон игры в подземельях в эпохальном режиме. Подземелья, открытые с помощью эпохальных ключей, будут обладать уникальным сезонным свойством — «Заражением», связанным с оскверненными обитателями Ульдира.

Источник
Blizzard
Теги
игра BLIZZARD WORLD OF WARCRAFT

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