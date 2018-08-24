Опубликовано видео с преимуществом Call of Duty: Black Ops 4 для ПК над консольными версиями

Студия-разработчик Treyarch и Activision опубликовали новый трейлер к игре Call of Duty: Black Ops 4. Он посвящён версии игры для PC и её особенностям.





Разработчики обещают полную оптимизацию для PC и поддержку Battle.net. Также отмечается неограниченная частота кадров, разрешение 4К и гибкая настройка управления, включая оптимизацию под клавиатуру и мышь.

Релиз Call of Duty: Black Ops 4 запланирован на 21 октября 2018 года для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, а также ПК на базе Windows. Игра для PC доступна для заказа на Battle.net за 1999 рублей.

Главный акцент в Call of Duty: Black Ops 4 делается на сетевой игре. Более того, разработчики ранее не отказывались от одиночных кампаний, но Call of Duty: Black Ops 4 лишена сюжетной кампании и остались только многопользовательские режимы. Одно из самых ожидаемых новшеств — королевская битва. Она получила название «Затмение» (Blackout) и предлагает одну карту.