Статистика Steam: NVIDIA почти вытеснила AMD в игровых компьютерах

Аналитическая платформа Statista, специализирующийся на онлайн-статистике, опубликовала интересное исследование о предпочтениях PC-геймеров. Как оказалось, Advanced Micro Devices продолжает терять популярность на игровом рынке и NVIDIA почти вытеснила её.


Среди пользователей Steam в июле 2018 года только 13,9% пользуются ПК с графикой AMD. Для сравнения, в июне 2017 года этот показатель составлял 20,5%, а в июне 2016 года — 25,1%. При этом у NVIDIA тенденция прямо противоположная — её доля выросла с 56,7% в 2016 году до 63,6% в 2017 и 76,4% в 2018. На долю Intel приходится лишь 9,6%, что закономерно.

Самой популярной видеокартой среди пользователей Steam оказалась GTX 1060. Её доля достигает 12,9%. На втором месте находится GTX 1050 Ti с 9,9%, а на третьем — GTX 1050 с 6,4%.

Источник
BenZinga
Теги
видеокарта игры NVIDIA AMD Steam

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