Игра ROME: Total War вышла на iPhone

Компания Feral Interactive выпустила версию стратегии ROME: Total War для iPhone. Она была доступна для iPad ещё с 2016 года, но только теперь её оптимизировали для смартфона Apple.





В игре появился разработанный специально для iPhone интерфейс с контекстными кнопками. Только для iPhone предусмотрено несколько специальных возможностей. Например, панель с иконками может быть увеличена для просмотра иконок отрядов и объектов строительства в большем формате. Подсказки отображаются в виде бегущей строки. Система высокого уровня советов «Новичок»: помощь автоматически отображается когда пользователь переходит на новое окно или пытается выполнить новое действие.

В список поддерживаемых моделей iPhone вошли: iPhone SE, iPhone 5S, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X. Также поддерживается плеер iPod Touch (6-го поколения)

Игра ROME: Total War продаётся в App Store за 749 рублей.