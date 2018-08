Microsoft предложила Xbox бесплатно, но с подпиской

Компания Microsoft запустила программу All Access для игровых приставок Xbox. Она подразумевает «бесплатное» получение приставки, но с последующей ежемесячной платой.





Предлагается два варианта Xbox All Access. В более дорогом пользователь за 35 долларов в месяц получает приставку Xbox One X и 24 месяца подписки Game Pass и Live Gold. За 22 доллара в месяц пользователю предложат Xbox One S с аналогичной подпиской на 24 месяца Game Pass и Live Gold.

Контракт заключается на два года. При досрочном расторжении договора, пользователю придётся заплатить полную стоимость приставки. Отметим, что суммарная стоимость купленных в розницу Xbox One X или One S с двухлетними подписками окажется примерно 660 и 860 долларов, соотвественно. При этом двухлетние отчисления по Xbox All Access достигают около 528 и 840, соответственно.

На данный момент программа Xbox All Access доступна для жителей США.