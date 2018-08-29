Acer показала «самостоятельное» кресло для геймеров

К открытию выставки IFA 2018, которая пройдёт с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Acer представила необычное кресло для геймеров.

Оно называется Predator Thronos. По словам производителя, в сочетании с дисплеями, системным блоком и аксессуарами Predator Thronos представляет собой законченное и самостоятельное рабочее место для профессионального игрока.

Кресло получило полутораметровый стальной каркас. Predator Thronos вибрирует под игроком, дополняя звуковые эффекты ощущением проходящей ударной волны взрыва или гула двигателя.

Эргономичную форму кресла дополняет подставка для ног, а спинка откидывается на 140 градусов. Выносная металлическая скоба поддерживает крепление до трех 27­дюймовых мониторов, а также установку игрового компьютера Predator.

Пока Acer не назвала дату релиза и цену Predator Thronos.

Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
игра ACER

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