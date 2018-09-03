Valve выпустила бесплатный Counter-Strike: Global Offensive

Компания Valve выпустила бесплатную версию одной из самых популярных игр в Steam — Counter-Strike: Global Offensive. Версия Counter-Strike: Global Offensive Free Edition позволяет играть бесплатно, но с рядом ограничений.


Бесплатное издание предлагает одиночную игру с ботами на разных картах без подключения к сети, а также просмотр матчей других геймеров с помощью GOTV.

Чтобы сразиться с другими игроками по сети вживую, придётся купить полную версию Counter-Strike: Global Offensive в том или ином издании.

Отметим, что Counter-Strike: Global Offensive вышла ещё в 2012 году и всё ещё остаётся одной из самых популярных игр в Steam. Впрочем, некоторое охлаждение к игре наметилось весной, популярность снизилась к летнему сезону и с началом учебного года пока не восстановилась.

Источник
Steam
Теги
игра халява VALVE COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE

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