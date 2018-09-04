Electronic Arts раздаст бесплатный Premium Pass для Battlefield 1

Компания Electronic Arts проводит новую акцию к запуску игры Battlefield V. С 11 по 18 сентября в Origin будет раздаваться бесплатный доступ Premium Pass.





Отметим, что открытое бета-тестирование Battlefield V пройдёт как раз с 6 до 11 сентября и раздача халявы начнётся только после того, как геймеры освободятся от участия в тестировании.

Premium Pass даёт доступ ко всем картам, операциям, режимам, оружию и другому тематическому контенту во всех четырех тематических дополнениях.

Напомним, релиз Battlefield V изначально был запланирован на 19 октября 2018 года, но затем его перенесли на 20 ноября. Действие разворачивается во времена Второй мировой войны, продолжив Battlefield 1, сюжет которой происходил во времена Первой мировой войны. При этом слухи об исключении одиночной кампании не подтвердились, она сохранилась, в игре предлагается несколько сюжетных линий «Военные истории» от лица разных персонажей. Премиум-доступа не предполагается. Разработчики специально отмечают, что все игроки получат одинаковые карты и режимы.