Спустя два года игра Pokemon Go вышла в России

Компания Niantic выпустила в России мобильную игру Pokemon Go. Её уже можно установить из локальных онлайн-магазинов приложений App Store и Google Play.





Российские пользователи получили сегодня утром, 11 сентября, оповещения о доступности игры от сторонних сервисов, но сама Niantic официальных заявлений пока не делала.

Напомним, первоначальный релиз игры для iOS и Android состоялся 6 июля 2016 года и первое время она была официально доступна только в App Store и Google Play для трех стран — США, Австралии и Новой Зеландии. В последствии она была запущена более чем в сотне стран, но России среди них не было до настоящего момента. Всем желающим приобщиться к нашумевшей игре в странах, где игра официально не представлена, приходится использовать инструкции вроде этой: «Как установить Pokemon Go на iPhone или Android в России».

По данным аналитической компании Apptopia, уже летом 2017 года доходы от Pokemon Go превысили 1,2 миллиарда долларов. Игра предлагается для загрузки бесплатно, но в ней есть внутриигровые покупки.