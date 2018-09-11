Спустя два года игра Pokemon Go вышла в России

Компания Niantic выпустила в России мобильную игру Pokemon Go. Её уже можно установить из локальных онлайн-магазинов приложений App Store и Google Play.


Российские пользователи получили сегодня утром, 11 сентября, оповещения о доступности игры от сторонних сервисов, но сама Niantic официальных заявлений пока не делала.

Напомним, первоначальный релиз игры для iOS и Android состоялся 6 июля 2016 года и первое время она была официально доступна только в App Store и Google Play для трех стран — США, Австралии и Новой Зеландии. В последствии она была запущена более чем в сотне стран, но России среди них не было до настоящего момента. Всем желающим приобщиться к нашумевшей игре в странах, где игра официально не представлена, приходится использовать инструкции вроде этой: «Как установить Pokemon Go на iPhone или Android в России».

По данным аналитической компании Apptopia, уже летом 2017 года доходы от Pokemon Go превысили 1,2 миллиарда долларов. Игра предлагается для загрузки бесплатно, но в ней есть внутриигровые покупки.

Источник
vc.ru
Теги
смартфон ANDROID Россия планшет игра IOS фейспалм Pokemon Go Pokemon покемон Niantic

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Прокуратура завела дело на EA за отказ убрать платные предметы в играх FIFA
Valve будет удалять из Steam игры с «явным троллингом»
Electronic Arts раздаст бесплатный Premium Pass для Battlefield 1

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 78
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 53