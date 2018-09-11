Прокуратура завела дело на EA за отказ убрать платные предметы в играх FIFA

Компании Valve и Blizzard выполнили требования властей Бельгии и убрали лутбоксы из своих игр. Electronic Arts оказалась не так сговорчива и отказалась убирать из FIFA 18 наборы случайных карт, а также собирается сохранить их в FIFA 19, чей релиз состоится 29 сентября.


В связи с таким демаршем, прокуратура Бельгии начала уголовное расследование в отношении EA.

Напомним, в апреле 2017 года власти Бельгии определили, что игровые лутбоксы нарушают законы страны об азартных играх. Лутбоксы покупаются без предварительного знания их содержимого и дают преимущество в игре. Комиссия по азартным играм установила, что как минимум три видеоигры нарушают местное законодательство.

Комиссия с прошлого года расследовала ситуацию с лубоксами в четырёх играх — Star Wars Battlefront II, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive. Поводом для расследования стал скандал вокруг Star Wars Battlefront II, где от геймеров для развития требовалось либо провести массу времени в игре, либо покупать контент в лутбоксах на большие суммы.

В результате расследования, бельгийские власти пришли к выводу, что в трёх играх из четырёх, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive, лутбоксы подпадают под определение незаконных азартных игр. Разработчики же Star Wars Battlefront II успели быстро сделать необходимые корректировки в игре сразу после запуска, так что технически она больше не нарушает закона.

Valve и Blizzard уже скорректировали Overwatch и Counter Strike: Global Offensive. А вот разработчикам EA угрожают штрафы до 800 тысяч евро и даже тюремное заключение до пяти лет. При вовлечении детей срок наказания и сумма штрафов может удвоиться.

Источник
PCGamer
Теги
игра фейспалм ELECTRONIC ARTS FIFA

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Спустя два года игра Pokemon Go вышла в России
Valve будет удалять из Steam игры с «явным троллингом»
Electronic Arts раздаст бесплатный Premium Pass для Battlefield 1

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 147
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 78
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 53