Прокуратура завела дело на EA за отказ убрать платные предметы в играх FIFA

Компании Valve и Blizzard выполнили требования властей Бельгии и убрали лутбоксы из своих игр. Electronic Arts оказалась не так сговорчива и отказалась убирать из FIFA 18 наборы случайных карт, а также собирается сохранить их в FIFA 19, чей релиз состоится 29 сентября.





В связи с таким демаршем, прокуратура Бельгии начала уголовное расследование в отношении EA.

Напомним, в апреле 2017 года власти Бельгии определили, что игровые лутбоксы нарушают законы страны об азартных играх. Лутбоксы покупаются без предварительного знания их содержимого и дают преимущество в игре. Комиссия по азартным играм установила, что как минимум три видеоигры нарушают местное законодательство.

Комиссия с прошлого года расследовала ситуацию с лубоксами в четырёх играх — Star Wars Battlefront II, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive. Поводом для расследования стал скандал вокруг Star Wars Battlefront II, где от геймеров для развития требовалось либо провести массу времени в игре, либо покупать контент в лутбоксах на большие суммы.

В результате расследования, бельгийские власти пришли к выводу, что в трёх играх из четырёх, Overwatch, FIFA 18 и Counter Strike: Global Offensive, лутбоксы подпадают под определение незаконных азартных игр. Разработчики же Star Wars Battlefront II успели быстро сделать необходимые корректировки в игре сразу после запуска, так что технически она больше не нарушает закона.

Valve и Blizzard уже скорректировали Overwatch и Counter Strike: Global Offensive. А вот разработчикам EA угрожают штрафы до 800 тысяч евро и даже тюремное заключение до пяти лет. При вовлечении детей срок наказания и сумма штрафов может удвоиться.