Lenovo предлагает пенсионерам заработать деньги игрой в Counter-Strike

Компания Lenovo объявляет о наборе российской команды по CS:GO в возрастной категории 55+. На выставке «Игромир 2018» на стенде Legion команда сразится со своими ровесниками из Швеции — командой Silver Snipers, специально прилетающей в Москву для участия в мероприятии.


«Серебряные» или «седые» снайперы — команда пожилых геймеров со средним возрастом участника команды 71 год. Самый молодой кибер-атлет вошёл в команду в 62 года, а самый старый — в 81.

Сражение состоится 4 октября, а 2 октября пройдёт тренировочный день, во время которого опытный тренер даст свои наставления участникам и подготовит команду к бою.

В команду принимаются мужчины и женщины не моложе 55 лет, готовые тренироваться и приехать на выставку «Игромир» 4 октября 2018 года. Подать заявку на зачисление в команду можно на странице wearelegion.ru. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету и снять короткое видео о том, почему именно этот игрок достоин войти в состав команды Legion 55+.

Источник
Lenovo
Теги
игра LENOVO фейспалм огонь CS:GO

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